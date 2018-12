Geänderte Öffnungszeiten im Rhein-Kreis : Jobcenter ist nur eingeschränkt erreichbar

Neuss Das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss steht am Donnerstag, 27., und Freitag, 28. Dezember, jeweils in der Zeit von 9 bis 12.30 Uhr ausschließlich für Notfälle am Standort Karl-Arnold-Straße 20 in Neuss zur Verfügung.

Für Kunden aus Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen besteht alternativ die Möglichkeit, bei der Caritas (Bergheimer Straße 13) Lebensmittelgutscheine zu erhalten.