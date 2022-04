Voltigieren : Gänsehaut-Momente bei strahlendem Abschied

Neuss Janika Derks (31) und Johannes Kay (27): Beim Weltcup-Finale in Leipzig beendet das beste Voltigier-Duo der Welt seine Karriere.

Gleichgewicht, Sprungkraft, Beweglichkeit, Kraft und Koordination, Choreographie, Schwierigkeitsgrad, Musik ... Alles passte. Voltigieren in einer eigenen Liga. Dabei hatte der gute Humphrey Bogart noch nicht mal seinen besten Tag, erhielt an der Longe von Nina Vorberg nur die Note 6,515 von der polnischen Richterin Elzbieta Dolinska. Machte aber gar nichts, das Weltklasse-Duo vom Nixhof erhielt für seine Artistik trotzdem eine glatte zehn. Vorzüglich nennt man das im Voltigieren. Für den finalen Durchgang gab‘s 9,918 Punkte. Damit rangierten die amtierenden Weltmeister von Budapest in der Endabrechnung mit 8,836 Zählern deutlich an der Spitze des Feldes. Und wie fast immer in den vergangenen 21 Jahren, in denen sie sowohl national als auch international so ziemlich jeden nur denkbaren Titel abgeräumt hat, wirkte Derks‘ Freude danach eher nach innen. „Ich würde sagen, wir sind jetzt ziemlich zufrieden hier rausgegangen“, stellte sie nüchtern fest. Die tolle Atmosphäre im Zirkel habe ihren letzten Tanz auf dem Partner Pferd aber zu etwas ganz Besonderem gemacht. „Ich denke, wir haben hier wieder genau das erreicht, was wir erreichen wollten: Spaß am Sport haben, es einfach genießen – das war einfach die perfekte Show, um für uns beide den Abschluss zu finden.“ Ihr kongenialer Partner empfand genauso: „Wir sind zufrieden. Natürlich sind wir beide Perfektionisten und es gab natürlich einige Stellen, die nicht so optimal funktioniert haben. Aber die Freude überwiegt. Einen so schönen Abschluss gefunden zu haben, in einer so schönen Atmosphäre – besser geht es nicht“, ergänzte der 27-Jährige.