Energy Tech Innovation Night IT-Firma aus Münster überzeugt in Neuss

Darauf hob Landrat Hans-Jürgen Petrauschke ab. Zahlreiche neue Technologien seien für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung erneuerbarer Energien erforderlich, stellte er schon in seiner Begrüßung fest. „Es wird höchste Zeit, etwas zu tun!“ Der Rhein-Kreis gehe als massiv vom Strukturwandel betroffene Region dabei voran. Als Beispiele nannte der Landrat den Doppelkonverter, der in Meerbusch-Osterath entsteht und ab 2026 den Strom, der durch Windenergie im deutschen Norden erzeugt wird, in den Süden weiterleitet. Zum andern investiere der Rhein-Kreis erheblich in die „Wasserstoff Hub Rhein-Kreis Neuss/Rheinland“: „Damit, so hoffen wir, gelingt uns der Sprung in die Energiezukunft“, sagte der Landrat.