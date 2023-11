Maßnahmen im Rhein-Kreis Mit Ausbildung und Qualifizierung gegen den IT-Fachkräftemangel

Verstärkt selbst ausbilden, qualifizieren und flexible Arbeitszeitgestaltung: Mit dieser Strategie will die Kreisverwaltung dem IT-Fachkräftemangel begegnen. „Ausreichend qualifiziertes Personal ist entscheidend für die Innovations- und Leistungsfähigkeit der Kreisverwaltung – nicht nur in der IT, aber hier im Besonderen“, weiß IT-Dezernent Harald Vieten. Rund 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten aktuell in der IT-Abteilung und im kreiseigenen Digitallabor; davon werden einige altersbedingt in den nächsten Jahren in den Ruhestand treten.