Schnelles Internet und Mobilfunk So läuft es mit dem schnellen Internet im Rhein-Kreis Neuss

Zusätzlich zum geförderten Breitbandausbau in den Kommunen gibt es noch den rein eigenwirtschaftlichen Ausbau. Dieser wird durch die Telekommunikationsunternehmen vorangetrieben. Haken ist, dass die Unternehmen selber entscheiden, ob sich ein Ausbau in den betreffenden Gebiet finanziell lohnt. Doch auch in dem Bereich würde im Moment viel passieren, heißt es in dem Bericht der Verwaltung. Laut dem Glasfaseratlas NRW, der auf freiwillig bereitgestellten Daten der Telekommunikationsunternehmen basiert, ist im Rhein-Kreis seit dem Sommer ein Wachstum des eigenwirtschaftlichen Ausbaus von 6,6 Prozent zu verzeichnen. Hierzu zählt beispielsweise die derzeitige Ausbauplanung im Grevenbroicher Stadtgebiet, wo die Anbieter „Westconnect“ und „Deutsche Glasfaser“ aktuell um Kunden werben oder einen möglichen Ausbau prüfen. Und auch der Ausbau im Kaarster Stadtgebiet durch die „Deutsche Giganetz“ oder in Jüchen durch „Glasfaser Plus“ geht weiter voran. Am höchsten ist die Versorgung laut dem Glasfaseratlas derzeit in Rommerskirchen: Hier haben 80,1 Prozent der Haushalte bereits einen Anschluss mit Glasfaserqualität. Am niedrigsten ist der Anteil in Grevenbroich und Meerbusch: Hier sind es lediglich 15,8 Prozent. Die gesamte Versorgung im Rhein-Kreis Neuss liegt aktuell bei 34,7 Prozent.