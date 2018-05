Rhein-Kreis Neuss : Integrationszentrum bietet am 16. Juni "Offene Tafel" an

Rhein-Kreis Neuss Der Rhein-Kreis Neuss unterstützt den "Tag der offenen Gesellschaft", den die Initiative "Offene Gesellschaft" 2017 ins Leben gerufen hat. Dieses Jahr fällt dieser Tag auf Samstag, 16. Juni. Dann sind alle aufgerufen, Zeichen für eine tolerante Gesellschaft zu setzen - und zwar mit "Offenen Tafeln", an denen Menschen mit verschiedenen Geschichten, Hintergründen, Heimatländern und Religionen auf Augenhöhe zusammenkommen. "Integration gelingt dort am besten, wo sich Menschen aufeinander einlassen", sagt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Aus diesem Grund beteiligt sich das Kommunale Integrationszentrum (KI) Rhein-Kreis Neuss im Rahmen des Programms "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit" des Bundesfamilienministeriums ebenfalls am "Tag der offenen Gesellschaft" mit einer eigenen "Offenen Tafel".

Während des Festes der Kulturen in Neuss wird diese Tafel von 11 bis 17 Uhr allen Besuchern zur Verfügung stehen. Sie sind dort eingeladen, die auf einem "Markt der Möglichkeiten" angebotenen Gerichte zu probieren und sich mit anderen auszutauschen. Für weitere Informationen, auch zum Bundesprogramm "Demokratie leben!", ist Julia Meisel vom KI vor Ort. Weitere Auskünfte über den "Tag der offenen Gesellschaft" gibt es um Internet unter www.die-offene-gesellschaft.de".

(NGZ)