Rhein-Kreis Neuss: Innovationen des Mittelstands im Fokus

Rhein-Kreis Neuss Creditreform, Rhein-Kreis und Sparkasse Neuss gehen gemeinsam in eine neue Runde: Ab Ende Juni starten die Befragungen für das Mittelstandbarometer 2018. Dieses Mal geht es auch um die Innovationstätigkeit der Unternehmen.

Zusätzlich gibt es jedes Jahr ein neues Thema, auf das der Fokus gelegt wird, und das 2018 unter das Stichwort "Innovation" fällt. Beispiel: In welchen Bereichen gab es in Ihrem Unternehmen in den letzten zwei Jahren neuartige und nachhaltige Verbesserungen, also Innovationen, beispielsweise bei Produkten, Technologien, Dienstleistungen oder in der Unternehmensorganisation?