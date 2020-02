Schülerzahlen im Rhein-Kreis : Im Kreis gibt es 342 Schüler mehr als vor einem Jahr

Im Rhein-Kreis steigen die Schülerzahlen. Foto: dpa/Frank Molter

Rhein-Kreis 58.973 Mädchen und Jungen besuchten zum Stichtag 15. Oktober 2019 eine Schule im Rhein-Kreis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die wenigsten eine Hauptschule, nämlich 188. Kein Wunder, schließlich gibt es im Rhein-Kreis nur noch eine Hauptschule in Korschenbroich. Die aktuellsten Schülerzahlen wurden am Dienstag in der Sitzung des Kreisschulausschusses vorgestellt.

Daraus geht hervor, dass Neuss, Jüchen, Kaarst, Korschenbroich und Rommerskirchen leicht ansteigende Schülerzahlen haben, Dormagen, Grevenbroich und Meerbusch leichte Rückgänge. Ebenso, dass den stärksten Zuwachs die Gesamtschulen haben (10.427 Schüler zum Stichtag, macht ein Plus von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Vier der elf Gesamtschulen im Rhein-Kreis sind noch im Aufbau. Nachdem seit 2012 vier Sekundarschulen gegründet worden waren, zeichnet sich ab, dass sich diese Schulform nicht behaupten wird. Zwei wurden mittlerweile in Gesamtschulen umgewandelt, eine weitere nimmt keine Schüler mehr auf (Sekundarschule Neuss, Gnadentaler Allee). Steigende Schülerzahlen gibt es auch an den Förderschulen des Rhein-Kreises (+3,3 Prozent, 1392 Schüler), vor allem an denen mit dem Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“. Die ISR International School on the Rhine konnte ihre Schülerzahl in einem Jahr um 13,7 Prozent steigern auf 949 Mädchen und Jungen.

Auch die Zahlen an den Grundschulen steigen. So besuchen 17.044 Kinder eine Grundschule, im Vergleich zu einem Jahr davor sind es 0,7 Prozent mehr. „Die Zahlen werden weiter hoch gehen“, bemerkte Kreisdezernent Harald Vieten, „weil der Rhein-Kreis Zuzugsgebiet ist. „Bis 2040 gehen wir von einem Bevölkerungszuwachs von 5,7 Prozent aus“, so Vieten. 3236 Kinder und Jugendliche gehen auf eine Realschule (-8,4 Prozent wegen drei Schließungen zum Schuljahr 2019/20, zwei in Neuss, eine in Dormagen), 16.157 auf eines der Gymnasium (-1,1 Prozent).

(goe)