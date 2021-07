Illegale Flüge : Sechs Drohnen-Verstöße im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Neuss Sie sind klein, schnell – und nicht immer und überall legal. Wer eine Drohne in den Himmel steigen lässt, muss zahlreiche Regeln beachten. Doch das tut auch im Rhein-Kreis Neuss nicht jeder.

Wie Polizeisprecherin Daniela Dässel auf Nachfrage mitteilt, wurden in diesem Jahr bislang sechs „Sachverhalte mit Drohnen-Bezug“ erfasst. Im Januar meldeten zwei Meerbuscher eine Drohne, die sich möglicherweise illegal über Privatgrund befand. In einem der beiden Fälle wurde laut Polizei eine kleine Drohne – offenbar ein Spielzeug – aufgefunden. Im Mai wurde ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr festgestellt, nachdem eine Drohne in der Einflugschneise des Düsseldorfer Flughafens (auf Kaarster Stadtgebiet) beobachtet wurde. Ebenfalls im Mai erstattete eine Grundstücksbesitzerin in Neuss Anzeige, weil eine Drohne ihren Garten überflogen habe. Zwei Verfahren – Ordnungswidrigkeit und wegen des Verdachts „Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahme“ – wurden eingeleitet. Im letzten Drohnen-Sachverhalt handelte es sich lediglich um einen Warenkreditbetrug im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Drohne.