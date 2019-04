Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss : 11.002 Ausbildungsverhältnisse im vergangenen Jahr

Rhein-Kreis Neuss 11.002 eingetragene Ausbildungsverhältnisse, 124 Existenzgründungsgespräche und 7067 Außenwirtschaftsberatungen: Dies sind nur drei von zahlreichen interessanten Zahlen aus dem Geschäftsbericht 2018/2019, den die Industrie- und Handelskammer (IHK) unter dem Titel „Das IHK-Jahr in Zahlen und Bildern“ vorgelegt hat.

So erfahren die Leser zum Beispiel außerdem, dass die IHK 1092 Gefahrgutfahrer im vergangenen Jahr geprüft, 3542 Rechtsauskünfte erteilt und 4633 Unternehmen an Planungsverfahren beteiligt hat.

„Mit unserem 43-seitigen Geschäftsbericht möchten wir die Öffentlichkeit in komprimierter Form über unsere verschiedenen Aktivitäten des Haupt- und Ehrenamts, über unsere Dienstleistungen, Veranstaltungen und politischen Gespräche informieren“, so IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Ihren Mitgliedsunternehmen und Partnern in Politik und Verwaltung steht die IHK in vielen Bereichen zur Seite – unter anderem bei Fragen zur beruflichen Bildung, bei der Existenzgründung, beim Infrastrukturausbau, bei der Gewerbeflächenentwicklung sowie bei den Themen Internationalisierung, Forschung und Entwicklung und Energieeffizienz.