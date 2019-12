Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein : Kommunalwahl und Strukturwandel – IHK schärft ihr Profil

Rhein-Kreis Zur Finanzierung von 115 Aktivitäten, davon 44 Projekte, stellt die Vollversammlung 2,5 Millionen Euro bereit. Bürgermeister-Kandidaten stehen im Fokus.

Nachdem alle Mitgliedsunternehmen in den vergangenen Monaten die Möglichkeit hatten, an einer Onlineumfrage teilzunehmen, werden jetzt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der IHK-Gremien kommunalpolitische Positionen erarbeitet. „Damit werden wir dann auch die politischen Vertreter konfrontieren“, kündigt Jürgen Steinmetz an. Darüber hinaus sei ein digitales Wahlportal geplant, das über die wirtschaftspolitischen Vorstellungen der Bürgermeisterkandidaten im Kammerbezirk informiert. In Veranstaltungen unter dem Motto „Wirtschaft trifft Politik“ sollen Unternehmen außerdem nach der Wahl die Möglichkeit haben, mit den Politikern ihrer Kommune zu diskutieren.