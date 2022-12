Gewerkschaft im Bezirk Düsseldorf-Neuss IG Metall jetzt mit weiblicher Doppelspitze

Dinah Trompeter folgt auf Karsten Kaus (47), der nach fünf Jahren an der Spitze der IG Metall Düsseldorf-Neuss in die benachbarte IG Metall Geschäftsstelle Duisburg-Dinslaken wechselt. Dort wurde er Anfang Dezember zum Ersten Bevollmächtigten und Kassierer gewählt. Kaus hatte in Düsseldorf-Neuss zuletzt den Kampf um den Erhalt des Vallourec-Werkes in Düsseldorf-Rath begleitet. Die IG Metall-Düsseldorf-Neuss vertritt die Interessen von 21.000 Mitgliedern.