Floorball Holzbüttgener peilen den nächsten Pokalerfolg an

Das Aufeinandertreffen mit den Norddeutschen in K.o.-Spielen ist den Gastgebern bekannt: In den Halbfinal-Play-offs der vergangenen Saison begegneten sich die beiden schon einmal, die DJK setzte sich durch und errang schließlich ihre erste Deutsche Meisterschaft. Beide Vereine standen ebenso im Pokal-Final-Four, unterlagen aber dem Champion UHC Weißenfels. Die Rückkehr dorthin ist durch das direkte Duell im Achtelfinale nur noch für eine Mannschaft möglich. In der laufenden Saison konnten die Piranhhas mit Schriesheim und Weißenfels bereits Top-Vier-Teams in der Bundesliga schlagen. Besonders für seine Konterstärke ist der ETV bekannt und dadurch in der Lage, kleine gegnerische Fehler zu bestrafen. Dennoch kann die DJK Holzbüttgen mit einem guten Gefühl in das Pokalspiel gehen, so gelang im Ligaspiel gegen die Hamburger ein souveräner 8:4 Erfolg.