Politik im Rhein-Kreis : Kreis soll mit recyceltem Beton bauen

Rhein-Kreis Ein Antrag von SPD/Grüne löst eine hitzige Debatte im Kreisausschuss aus, er bleibt aber auf der Tagesordnung und wird im Spätsommer im Umweltausschuss erneut beraten.

Gut möglich, dass künftig immer dann, wenn der Rhein-Kreis bei Neubau- und Sanierungsvorhaben als Bauherr auftritt, in den Ausschreibungen der Einsatz von klimafreundlicherem beziehungsweise recyceltem Beton gefordert wird. Das strebt eine Initiative von SPD und Bündnis 90/Die Grünen an. Zwar zogen die Antragsteller am Mittwoch im Kreisausschuss ihr Papier zurück, doch dafür erhielten sie die Zusage, dass das Thema im Spätsommer im Umweltausschuss erneut beraten wird – dann aber als Mosaikstein einer Gesamtkonzeption für den Baubereich.