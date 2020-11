Hilfe für das Gesundheitsamt im Rhein-Kreis Neuss : Bundeswehr bleibt bis Januar in Grevenbroich

Bundeswehr bleibt bis Januar in Grevenbroich

Grevenbroich Die Bundeswehr wird das Kreis-Gesundheitsamt bis mindestens zum 15. Januar unterstützen. Ein entsprechender Hilfeleistungsantrag des Rhein-Kreises Neuss wurde jetzt bewilligt, meldet Sprecher Benjamin Josephs.

Die insgesamt 40 eingesetzten Soldaten und zivilen Mitarbeiter unter der Leitung von Major Tim Feld arbeiten an sieben Tagen in der Woche im Zwei-Schicht-System von 6.30 Uhr bis 21.30 Uhr in der Kontaktnachverfolgung im Corona-Team.