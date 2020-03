Handwerkskammer Düsseldorf : 70 neue Jungmeister im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis/Düsseldorf Seit zwei Jahrzehnten verlassen jährlich knapp 1000 Absolventen die größte Meisterschule der Republik: die Akademie der Handwerkskammer (HWK) Düsseldorf. Auch 2019 bestanden dort 939 Aspiranten die bekannteste Fortbildungsprüfung der deutschen Wirtschaft; das sind fast 100 mehr als ein Jahr zuvor.

Die erfolgreichen 214 Meisterinnen und 725 Meister konnten allerdings nicht wie geplant am Sonntag in der Düsseldorfer Stadthalle ihre Meisterurkunde in Empfang nehmen. Denn die Kammer sagte die 71. Zentrale Meisterfeier aufgrund der derzeitigen Entwicklung in Sachen Coronavirus ab. „An der Großveranstaltung mit 2600 Teilnehmern konnte mit Blick auf den gesundheitlichen Schutz des Einzelnen und die Generalprävention zur Unterbrechung der Infektionsketten nicht festgehalten werden“, begründete Kammerpräsident Andreas Ehlert die Entscheidung.