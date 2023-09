Lossprechungsfeier der Fleischer-Innung im Rhein-Kreis Genussexperten im Fleischerhandwerk

Was ist in der Wurst? Diese Frage muss Angela Neumann häufig beantworten. „Die Kunden interessieren sich für die Inhaltsstoffe und erwarten natürlich eine kompetente Antwort“, erzählt die Fachverkäuferin. Die 23-Jährige hat die Ausbildung in einem Rewe-Markt als Jahresbeste abgeschlossen. In der Prüfung musste sie unter anderem eine Braten-Schinken- sowie eine Fingerfood-Platte anrichten und ein Beratungsgespräch für eine Grillparty führen. Nach dem Abitur begann Angela Neumann zunächst ein Studium der Elektro- und Informationstechnik. Schon während ihrer Schulzeit hatte sie in einer Metzgerei gejobbt – nun erkannte sie, dass ihr das praktische Arbeiten viel mehr Spaß macht, und sattelte um.