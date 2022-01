Handwerk im Rhein-Kreis Neuss : Fusion der Innungen für das Metallhandwerk

Rhein-Kreis Neuss Zum Jahreswechsel haben sich die Innungen für das Metallhandwerk Krefeld/Viersen und Rhein-Kreis Neuss zusammengeschlossen. Obermeister der neuen Metall-Innung Niederrhein ist Klaus Caris.

Für den bisherigen Obermeister im Bereich Krefeld/Viersen, Leo Jürgens, der das Amt seit 35 Jahren innehatte, war es nicht die erste Fusion. Aber es war die letzte, die er als Obermeister begleitet hat. Der 78-jährige Lank-Latumer gab sein Amt ab. „Ich glaube, in diesem Alter wird es Zeit, aufzuhören und man darf getrost an Jüngere übergeben“, erklärt Leo Jürgens. An der Spitze der Metall-Innung Niederrhein Krefeld-Viersen-Neuss steht Klaus Caris als neuer Obermeister. „Dadurch, dass mein Sohn Jens viel Verantwortung in unserem Willicher Unternehmen übernimmt, kann ich diese neue Aufgabe nun wahrnehmen. Sie wird einiges an Zeit in Anspruch nehmen“, erklärt Caris, der in Willich die gleichnamige Kunstschmiede samt Stahlbau führt und bisher stellvertretender Obermeister der Innung Krefeld/Viersen war. Mit dem neuen Zusammenschluss zieht sich der Innungsbereich von den Stadtgrenzen von Köln und Dormagen bis an die niederländische Grenze.