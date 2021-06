Hammfeldhalle in Neuss : Ende September soll im Impfzentrum Schluss sein

Rhein-Kreis Das Impfzentrum des Kreises soll noch bis Ende September in Betrieb bleiben. Danach soll es, so plant es das Land NRW, mobile Impfteams vor Ort geben.

Die Impfkampagne schreitet voran und soll eine neue Organisationsstruktur bekommen. Nachdem NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) angesichts des Impffortschritts und der Kosten angekündigt hat, dass die Impfzentren in der jetzigen Form nach seiner Einschätzung nur bis Ende September gebraucht würden, bereitet sich der Rhein-Kreis Neuss auf die Zeit danach vor. „Wir sind froh, wenn wir die Hammfeldhalle dann wieder ihrer eigentlichen Bestimmung übergeben können, also dem Sport“, erklärt Kreissprecher Benjamin Josephs auf Nachfrage. Bis Ende September aber wird das Impfzentrum in Betrieb bleiben. Danach soll es, so plant es das Land NRW, mobile Impfteams vor Ort geben. „Hier warten wir noch auf Details“, sagt Josephs.