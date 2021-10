Für Kinder in Neuss Durch Vorlesen, Spiel- und Mitmachaktionen können Kinder von vier bis acht Jahren mit ihren Familien in der Bibliothek in die Welt von Geistern, Hexen, Vampiren und Co. eintauchen. Die Veranstaltung dauert etwa zwei Stunden von 11 bis 13 Uhr am 30. Oktober und ist für alle Teilnehmenden kostenfrei. Die Anzahl von Plätzen ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung erforderlich über dieses Formular oder telefonisch unter Telefon: 02131-904242. Die Veranstaltung findet unter den aktuellen Voraussetzungen der Corona-Schutzverordnung statt.