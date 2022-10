Schauriger Spaziergang für Kinder

Richtig gruselig wird es im Naturerlebnispark der Jugendherberge Panarbora, Nutscheidstraße 1, in Waldbröl bei Bonn. Auch ohne Gruselfaktor ist der Baumwipfelpfad dort ein Erlebnis, nun gibt es, allerdings auf dem Boden, einen gespensterhaften Spaziergang. Der ganze Park ist mit Geistern gespickt, zwischendurch tauchen immer wieder Gräber von Berühmtheiten aus der Horror-Szene auf. Und damit nicht genug: Zweimal täglich, um 15 Uhr und um 17 Uhr, führen ein verrückter Mönch und eine Vampirin Besucher im Rahmen der „Grusel-Grausel-Führung“ über den Baumwipfelpfad. Die Führung kostet 5 Euro pro Person, Anmeldungen nimmt der Park per Mail an die folgende E-Mail Adresse entgegen: naturundumwelt@panarbora.de. Übrigens: Ganz so schrecklich wird es nicht, verspricht der Veranstalter. Immerhin richten sich die Attraktionen hauptsächlich an Kinder.