Halloween bei "Manes am Bösch" in Dormagen

Montag, 31. Oktober 2018: Was für Feierfreudige ist die Halloween-Party bei "Manes am Bösch", für die der Saal in einen Ort gruseliger Begegnungen verwandelt wird. Die Band "Pfund" tritt live auf. Mehr Infos gibt es hier.

Adresse: In Ückerath 81, 41542 Dormagen

