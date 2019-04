Der „Meister“ beim Reuschenberger Frühling in Neuss : Guildo Horn krönt Musikwochenende

Reuschenberg Der Musiker machte mit seiner Band „Die orthopädischen Strümpfe“ das Festzelt beim „Reuschenberger Frühling“ zur größten Partyzone der Stadt. Das Landespolizeiorchester fand tags zuvor nicht die erhoffte Zuhörerschar.

Guildo Horn und seine Band „die Orthopädischen Strümpfe“ zu Gast in Reuschenberg: Für Jens und Michi aus Weckhoven sowie für alle Fans im Festzelt an den Finkenstraße bedeutet das am Samstag vor allem eines: eine Risenparty. Und für Andy Brenninger war der Besuch sogar ein Muss. Der Verkaufsleiter der Erdinger Brauerei, Mitglieds-Nummer 18 im Guildo-Horn-Fanclubs, kam mit Ehefrau Andrea am Veranstaltungstag aus Bayern angereist, um auch in Reuschenberg seinem Idol nah zu sein. Er sollte eine Show erleben, die das Fan-Publikum über die Maßen begeisterte – auch wenn sich Hans B. aus Neuss mit der Performance nicht so recht anfreunden konnte.