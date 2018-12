Neuss, der Rhein-Kreis und das liebe Geld: Grundsicherung bei Hartz IV: Breuer kritisiert Kreis-Zahlen

Rhein-Kreis Wenn’s ums liebe Geld geht, dann besteht Streitgefahr. Das ist im Geschäftsleben so, aber auch Kommunen können sehr wohl streiten, wenn es um die Finanzen geht. Traditionell zerren der Rhein-Kreis sowie seine Städte und Gemeinden um die Höhe der Kreisumlage.

Die Ablehnung eines Doppelhaushaltes formuliert insbesondere der Neusser Reiner Breuer deutlich. Er sagt, gesetzgeberisch sei so viel mit Auswirkungen auf die Finanzströme in Bewegung, dass es unseriös sei, den Kreisetat für zwei Jahre aufzustellen: „Dafür gibt es keine verlässliche Grundlage.“ Als Beispiel verweist Breuer nun auf die Abrechnung der Kosten der Unterkunft (KdU). Dabei sei die Kreisverwaltung zunächst zu falschen Zahlen gekommen, die später korrigiert zu einer Rückzahlung von mehr als 450.000 Euro an die kreisangehörigen Kommunen geführt habe. Breuers Netto-Botschaft: Schleichen sich schon in so simplen Vorgängen Fehler ein, kann ein Zahlenwerk mit einem Volumen von mehr als jährlich einer halben Milliarde Euro zwei Jahre im Voraus nur zu sehr ungenauen Ansätzen führen.