Leben im Rhein-Kreis : Grundschüler lernen den Rhein-Kreis kennen

Rhein-Kreis Das Schülerarbeitsheft „Hier leben wir – Rhein-Kreis Neuss“ wurde überarbeitet. Es wird in allen Grundschulen verteilt.

„Zu meiner Schulzeit war Heimatkunde noch ein eigenes Fach. Das ist heute nicht mehr so. Umso wichtiger erscheint es, dass die Schülerinnen und Schüler mit dem neu bearbeiteten Heft eine gute Möglichkeit zur Hand haben, ihre Heimat zu erkunden“, sagte Landrat Petrauschke. „Die Neuauflage des Schülerarbeitsheftes mit all seinen Inhalten liegt dem Kreisheimatbund sehr am Herzen. Ich freue mich deshalb außerordentlich, dass wir das neue Heft im Rahmen unserer Schriftenreihe herausgeben können“, so Kreisheimatbund-Präsidentin-Präsidentin Beate Pricking.