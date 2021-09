Gründer im Rhein-Kreis Neuss : Kreis stärkt Team zur Unterstützung von Start-ups

Rhein-Kreis Dominik Hintzen ist neuer Projektmanager für das Förderprogramm „Accelerate_rkn“. Es hilft Start-ups bei der Entwicklung ihres Geschäftsmodells. Damit soll der Gründer-Standort gestärkt werden.

In Form von Interviews und Experimenten erhalten Gründer Unterstützung in einer Phase, die für viele Start-ups bereits entscheidend ist. „Viele Gründer machen den Fehler und beginnen mit der Lösung und nicht dem Problem. Dabei ist es superwichtig, von Anfang an kunden- und nutzernah zu arbeiten, um das Problem des potenziellen Kunden oder Nutzers zu verstehen und Lösungen dementsprechend zu entwickeln“, betont Dominik Hintzen. Der Grevenbroicher entdeckte schon während seines Studiums seine Leidenschaft für Innovationen und junge Unternehmen. Nach zwei Jahren als Werkstudent und Praktikant bei verschiedenen Start-ups, der Start-up-Abteilung eines Industriekonzerns und einem Venture-Capital- Fonds war er zuletzt in der Unternehmensentwicklung des Software-Start-ups XignSys tätig und begleitete es auf dem Weg zu einem Unternehmen mit über 30 Mitarbeitern.