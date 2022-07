Kaarst

Grundsätzlich gibt es in Kaarst zwei Grillplätze, wobei sich allerdings nur einer im öffentlich zugänglichen Bereich befindet. Ein öffentlicher Grillplatz steht am Baubetriebshof in Holzbüttgen zur Verfügung und befindet sich in der Schirmherrschaft der Jungen Union Kaarst, die sich ehrenamtlich um den Grillplatz kümmert. Für den öffentlichen Grillplatz ist keine Terminvergabe notwendig.

Der zweite Grillplatz befindet sich am Spielplatz nahe des Ikea-Geländes in Holzbüttgen und in privatem Besitz. Eine private Nutzung muss dort im Voraus gebucht werden.