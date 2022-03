Förderverein engagiert sich für Grevenbroich : Neue Bäume für Gartenschau-Park

Grevenbroich Förderverein bringt seit 2018 die grüne Lunge der Innenstadt auf Vordermann. Die Mitglieder haben bereits viele Projekte umgesetzt. Nun wurden weitere Bäume gepflanzt.

Nachschub für den Stadtpark: Neben der Villa Erckens und am Ufer des frisch renovierten Gartenschau-Teichs wurden am Dienstag zwei große Bäume gepflanzt. Damit setzte der Förderverein um Johannes Haas seine Aktivitäten in der grünen Lunge der Innenstadt fort. Der größte Teil der Arbeiten ist bereits geschafft worden. Es gilt nur noch einige Kleinigkeiten zu erledigen.