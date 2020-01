Moderne Sakralbauten : Architekt Böhm hat drei Kirchen im Kreis entworfen

Rhein-Kreis Dreikönige, St. Konrad und St. Joseph Grevenbroich gehen auf Gottfried Böhm, der gerade 100 Jahr alt wurde, zurück.

Eine Betondecke, die geradezu wogt. Wer in der Neusser Kirche Heilige Dreikönige den Kopf in den Nacken legt, der schaut in eine gewaltige Gewölbe-Landschaft. Für Diözesanbaumeister a. D. Josef Rüenauver damals zum Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg wie heute eine „Aufsehen erregende Neueinwölbung“. Geschaffen hat diesen „Himmel“ Gottfried Böhm. Der Architekt, der durch seine „Betongebirge“ wie dem Wallfahrtsdom Neviges berühmt wurde, und der den modernen Sakralbau kreierte, vollendete gerade sein 100. Lebensjahr. Er gilt als einer der bedeutendsten Architekten der deutschen Nachkriegsära.

Architekt Gottfried Böhm, der auch in Neuss und Grevenbroich baute, ist 100 Jahre alt geworden. Unser Foto zeigt ihn beim Eintrag in das Goldene Buch in Rheinberg. Foto: Hohl, Ralf (hohl)

Zu den Gratulanten dürften viele geistliche Würdenträger und Kirchenbesucher aus dem Rhein-Kreis gehört haben, denn Böhm hat starke Akzente seines Lebenswerkes mit nahezu 70 Kirchengebäuden im Kreisgebiet an Rhein und Erft gesetzt. Neben Dreikönige an der Jülicher Straße in Neuss, deren Wiederaufbau er gemeinsam mit seinem Vater Dominikus Böhm leitete, waren es vor allem die Rektoratskirche St. Konrad (1953 bis 1959) in Gnadental und St. Joseph (1957 bis 1968) in der Grevenbroicher Südstadt.

Gottfried Böhm wurde am 23. Januar 1920 in Offenbach am Main in eine Architekten-Dynastie hinein geboren. Schon sein Vater Dominikus war bekannt und gehörte zu den wichtigsten Kirchenarchitekten der Vorkriegszeit, der den Sakralbau erneuerte – und heftige Diskussionen auslöste, die auch den Vatikan erreichten. 1926 wurde er an die Kölner Werkschule berufen und verlegte sein Büro an den Rhein, in das Sohn Gottfried 1947 einstieg und das er 1955 nach dem Tod des Vaters übernahm.

Wie parallel Vater und Sohn Böhm dachten, belegt ein kleines Detail. Dominikus begeisterte sich während seiner Hochzeitsreise durch Italien für den Campanile, den frei stehenden Glockenturm. Zurück in Deutschland wurde er zu seinem Markenzeichen, das auch sein Sohn Gottfried immer wieder einsetzte – so auch in Gnadental. Dort, in der Grünweg-Siedlung wurde auf der sprichwörtlich grünen Wiese 1954 der Grundstein für ein Bauwerk gelegt, das zu den bemerkenswerten modernen Kirchen im Rheinland gezählt wird. Allein schon der nahezu quadratische Grundriss, zuvor ein Merkmal evangelischer Kirchen, setzt Maßstäbe für den katholischen Kirchenbau; mehr noch. Er wurde die für die sechziger Jahre typische Raumdisposition.