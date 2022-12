GEW im Rhein-Kreis Neuss Bildungsgewerkschaft kritisiert Schulministerin Dorothee Feller

Wie Caroline Lensing, Vorsitzende der GEW im Rhein-Kreis Neuss, mitteilt, höre sich das, was die Ministerin in ihrem Handlungskonzept nennt, zwar „sehr lösungsorientiert“ an. Doch es gebe Zweifel. „Auf wessen Kosten soll das alles passieren? Unsere Sorge bleibt die tatsächliche Umsetzung“, erklärt Lensing.