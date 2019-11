Aktionen im Rhein-Kreis : Theater, Infostände und Kino zum Welt-Aids-Tag

Rhein-Kreis Rund um den Welt-Aids-Tag am 1. Dezember plant das Kreisgesundheitsamt zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen.

Bereits am 19. und 20. November hat Buchautor Matthias Gerschwitz eine Lesung im Albert-Einstein-Gymnasium in Kaarst, im Georg-Büchner-Gymnasium in Vorst, im Berufskolleg für Technik und Information in Neuss und im Leibniz-Gymnasium in Dormagen angeboten. Darüber hinaus haben Michael Dörr und Astrid Cremer, Aidsberaterin im Kreisgesundheitsamt, im Unterricht mit Jugendlichen des Berufsbildungszentrums (BBZ) Weingartstraße und des Berufskollegs für Technik und Information am Hammfeld in Neuss gesprochen. Am Donnerstag, 5. Dezember, sind die beiden dann zu Gast im BBZ in Grevenbroich. In der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Grevenbroich wird das Theaterstück „Dossier Ronald Akkerman“ gezeigt.