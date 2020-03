Teststellen, Hotline, Schutzkleidung : Das sind die Coronamaßnahmen im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Neuss Teststellen in Neuss und Grevenbroich, eine Fieber-Notfallpraxis oder ein Behelfskrankenhaus - der Rhein-Kreis gibt einen Überblick, welche Maßnahmen bereits getroffen worden.

Seit dem 26. Februar haben der Rhein-Kreis Neuss und der dort eingerichtete Krisenstab Maßnahmen umgesetzt: Sie sollen dazu beitragen, Infektionen mit dem Coronavirus zu verringern und gleichzeitig die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems sicherstellen. „Wir reagieren dabei nicht nur auf die jetzige Situation, sondern treffen schon jetzt Vorkehrungen, falls sich die Situation verschärfen sollte und wir mehr schwer Erkrankte haben“, sagt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Nach Einschätzung des Robert-Koch-Institutes stehe der Höhepunkt der Infektionen in Deutschland noch bevor. Petrauschke lobt das gute Zusammenspiel aller Akteure, ob in der Kreisverwaltung und den Kommunen, den Krankenhäusern, dem Rettungsdienst, den niedergelassenen Ärzten, den Pflegeeinrichtungen oder Hilfsorganisationen und der Politik. In den Dank bezieht er auch die Menschen im Kreis ein. „Ein Großteil hält sich an die Einschränkungen im öffentlichen Leben. Dies ist entscheidend um die Ausbreitung des Coronavirus zu begrenzen“, sagt er und appelliert weiter daran, sich an die Verhaltensregeln zu halten.