Fußball : SC Kapellen ist vor Kellerkind VfB Solingen auf der Hut

Kehrt nacht krankheitsbedingter Pause wieder in den aktiven Kader des SCK zurück: Manu Ioannidis (r.). Foto: HUBERT WILSCHREY HWFotos.de

Kapellen In der auf Mittwoch vorgezogenen Partie der Fußball-Landesliga kann der SCK wieder auf Manu Ioannidis, Can Yücel und Jonas Giesen bauen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Mit der Tabelle ist das so eine Sache – auch im Fußball. Sie ist oft trügerisch, sagt mitunter wenig über das tatsächliche Leistungsvermögen einer Mannschaft aus. Genauso verhalte es sich mit dem VfB Solingen, der am Mittwochabend (Anstoß 20 Uhr) in einer vorgezogenen Partie der Landesliga im Jupp-Breuer-Stadion aufläuft, findet jedenfalls der als Trainer für den gastgebenden SC Kapellen zuständige Björn Feldberg.

Die Tabelle weist das Team aus der Klingenstadt nur auf (Abstiegs-) Rang 13 aus, einen Platz besser als der Vorletzte DJK/VfL Giesenkirchen, den der SCK am vergangenen Wochenende am Ende recht problemlos mit 3:0 bezwungen hatte. Zu vergleichen seien die beiden Gegner aber nicht, stellt Feldberg energisch fest. Er vermag sich nämlich noch gut an das Hinspiel zu erinnern, das er trotz des 3:0-Erfolges als „eines unserer schwierigsten Auswärtsspiele in dieser Saison“ verbucht hat. „Das war lange ein echt schweres Brett. Ich bin erstaunt, dass die so wenige Punkte haben“, sagt er und geht ins Detail: „Die sind taktisch gut, körperlich stark und verteidigen diszipliniert.“ Doch ist Feldberg natürlich auch das Kardinalproblem des von Erdim Soysal trainierten Kontrahenten nicht verborgen geblieben. „Solingen schließt zu wenig Tore.“ Gerade mal 19 stehen nach 19 Spieltagen zu Buche, da hat selbst das abgeschlagene Schlusslicht Teutonia Kleinenbroich (26) mehr zu bieten.

In Kapellen sorgen höchstens die längst chronischen Personalprobleme für kleinere Sorgenfalten. Doch auch da gibt es gute Nachrichten: Nach gesundheitsbedingter Auszeit hat sich Manu Ioannidis wieder fitgemeldet, Can Yücel seine muskulären Beeinträchtigungen überwunden, so dass er nach zehnwöchiger Zwangspause zumindest ein Mann für die Bank sein kann. Zudem darf Jonas Giesen nach verbüßter Sperre (Gelb-Rote-Karte beim 1:1 im Heimspiel gegen den VfB Hilden II) wieder ran. Es ist allerdings keineswegs so, als würden Feldberg die vielen Ausfälle um den verdienten Nachtschlaf bringen. „Wir sind das ja mittlerweile gewöhnt. Da hilft uns der ausgeglichen besetzte Kader sehr – wir haben sogar einen Punkt mehr geholt als zum gleichen Zeitpunkt der Hinrunde.“