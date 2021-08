Projekte im Rhein-Kreis : Fünf Kreisstraßen erhalten neue Fahrbahndecke

Rhein-Kreis 795.000 Euro kostet die Sanierung der Fahrbahndecke von Straßen im Kreisgebiet. 85 Prozent der Kosten übernimmt das Land. Die Arbeiten sollen bis Oktober abgeschlossen sein.

Das Tiefbauamt des Rhein-Kreises nimmt fünf neue Straßenbauprojekte in Angriff. Hintergrund ist das Sonderprogramm „Erhaltungsinvestitionen Kommunale Verkehrsinfrastruktur“, das die Landesregierung im vergangenen Jahr beschlossen hat. „Ziel des Programms ist die Förderung von kurzfristig durchführbaren Deckensanierungen von Straßen und Radwegen in kommunaler Baulast“, sagt Karsten Mankowsky, der zuständige Dezernent des Kreises.

So wird etwa in der gesamten Ortsdurchfahrt von Rath im Zuge der K13 die dortige Fahrbahndecke erneuert, ebenso ein Abschnitt der K29 in Rubbelrath. Außerdem nimmt der Kreis auf einem Teil der K24 in Vanikum eine Deckensanierung vor und trägt damit zum Erhalt der Straße bei. Im Dormagener Stadtgebiet richtet sich der Fokus der Tiefbauer auf die K18, konkret auf den Kreuzungsbereich Tor 14/Alte Heerstraße und den parallel verlaufenden Radweg. Auch dort soll die Deckschicht ausgetauscht werden.