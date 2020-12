Freizeittipp fürs Wochenende im Rhein-Kreis Neuss : Unterwegs im Auenland

Rhein-Kreis/Urdenbach Fans von J.R.R. Tolkien und seines Meisterwerks „Herr der Ringe“ wissen Bescheid: Das Auenland ist eine Region von Mittelerde. Wer vorbeischauen möchte, hat es aus dem Rhein-Kreis nicht weit: Einmal von Zons aus mit der Fähre übersetzen reicht.

Zu entdecken ist er auf einem Rundwanderweg, knapp sieben Kilometer lang, in zwei Stunden gut zu schaffen. Los geht’s am Anleger der Fähre nach Zons oder am Wanderparkplatz „Piels Loch“ am Baumberger Weg in Düsseldorf-Urdenbach.