Kaarster See in Kaarst



Adresse: Am Kaarster See 1, 41564 Kaarst - http://www.kw-gv.de/freizeit/kaarster-see.html - Kontakt: 02182 170570



Geöffnet: Der Kaarster See darf öffnen: 19 000 Quadratmeter Liegewiese und 50 000 Quadratmeter Badesee stehen nun wieder für einen Tag am See zur Verfügung. Eine Hotline zur Öffnung des Badesees gibt es schon länger, jetzt bei begrenzten Besucherzahlen ist sie aber noch wichtiger. Sie ist erreichbar unter Telefon 02182 /170570. Das Strandbad ist innerhalb der Badesaison (01.05. bis 31.08.) von 10 Uhr bis 21 Uhr geöffnet.

Einlassschluss ist 19 Uhr.



Eintritt: 4 für Erwachsene, 2,50 Euro für Jugendliche bis 17 Jahre. Daneben verschiedene Angebote