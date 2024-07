Öffnungszeiten und Adressen Freibäder und Badeseen im Rhein-Kreis Neuss

Straberg-Nievenheimer See in Dormagen

Öffnungszeiten: In der Badesaison (1. Mai bis 31. August) montags bis freitags 13 bis 20.30 Uhr. Samstags und sonntags sowie an Ferien- und Feiertagen 10.15 bis 20.30 Uhr.

Adresse: Am Straberger See in Dormagen

Eintritt: Für Erwachsene kostet die Tageskarte 4,50 Euro, für Kinder ab fünf Jahren 3 Euro. Kinder bis einschließlich 4 Jahre haben freien Eintritt. Für Gäste mit Behinderung gilt der ermäßigte Eintrittspreis (gegen Vorlage des Ausweises).