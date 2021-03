Fraktionen im Rhein-Kreis einigen sich : Kreistag tagt kommenden Mittwoch in kleiner Runde

Kreistag tagt kommenden Mittwoch in kleiner Runde

Rhein-Kreis Die Kreistagsfraktionen nehmen sich in Zeiten der Pandemie personell zurück. Wenn das Gremium am Mittwoch (24.) zusammen tritt, um den Haushalt zu verabschieden, wird nur etwas mehr als die Hälfte der 77 Mitglieder anwesend sein.

Auf dieses Pairing (Fairness-Abkommen) verständigte sich gestern der Kreisausschuss. „Der Schutz der Abgeordneten und aller Teilnehmer hat für uns Priorität“, sagt CDU-Fraktionschef Dieter Welsink. Lediglich die AfD kündigte an, in voller Stärke von drei Abgeordneten teilnehmen zu wollen. Simon Rock von den Grünen konterte: „Wir tun, was richtig ist – unabhängig von der AfD.“