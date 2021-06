Bildung im Rhein-Kreis Neuss : Förderschulen weiterhin stark nachgefragt

Rhein-Kreis An der Mosaik- und Herbert-Karrenberg-Schule sind Erweiterungsbauten geplant. An der Sebastianusschule werden zunächst zwei Container aufgestellt - Anbau nicht ausgeschlossen.

Von Kurt Lehmkuhl

Rund fünf Prozent der Schüler im Rhein-Kreis bedürfen einer sonderpädagogischen Unterstützung. Bei der Sitzung des Schul- und Bildungsausschusses im Kreishaus in Grevenbroich stellte die Kreisverwaltung den entsprechenden Schulentwicklungsplan für die Schuljahre 2020/2021 bis 2023/2024 vor mit der Bitte, der Schulausschuss möge dem Kreisausschuss empfehlen, den Plan zu beschließen. Der Ausschuss kam der Bitte zwar nach, monierte aber zugleich, dass es für den Sekundarbereich II keinen Plan gebe.

Tillmann Lonnes ist Schuldezernent des Rhein-Kreises. Foto: Rhein-Kreis

Nach Auffassung des Rhein-Kreises sind die Förderschulen ein genau so wichtiges Angebot wie jede andere Schule, insofern hat der Kreis sich seit Jahren für deren Erhalt eingesetzt – auch nach dem Paradigmenwechsel der Politik, wonach sonderpädagogische Förderung in der Regel in der allgemeinen Schule stattfindet. Die Eltern können davon abweichend die Förderschule als Angebotsschule wählen. Insgesamt ist der Anteil der Eltern, die sich für das gemeinsame Lernen entscheiden, in den vergangenen Jahren angestiegen. Dadurch stieg insbesondere die Inklusionsquote in der Sekundarstufe I.

In der Primarstufe hingegen schwankte die Inklusionsquote in den vergangenen vier Jahren um 45 Prozent. Den weiteren Berechnungen der Kreisverwaltung liegt die Annahme zugrunde, dass prozentual gesehen der Wunsch nach inklusiver Beschulung nicht mehr zunimmt und damit eine gewisse Sättigung erreicht ist, was insbesondere im Bereich Grundschule auch schon erkennbar sei.

Im Bereich der Sekundarstufe wird davon ausgegangen, dass die neue Ausrichtung der Landesregierung, die qualitative Weiterentwicklung vor den quantitativen Ausbau zu stellen, entsprechende Auswirkungen haben wird. Dennoch sei in diesem Bereich in den nächsten Jahren mit einer leichten Steigerung zu rechnen, was insbesondere auf die Steigerung in den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache und Emotionale- und soziale Entwicklung zurückzuführen ist.