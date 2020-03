Finanzausschuss des Rhein-Kreises Neuss : Kommunen zahlen weniger Umlage

Rhein-Kreis Die Fraktionen sind sich einig: Rhein-Kreis reicht finanzielle Verbesserungen weiter.

Die Kämmerer der acht kreisangehörigen Kommunen zahlen im laufenden Jahr 9,4 Millionen Euro weniger Umlage in die Kreiskasse ein als erwartet. Darauf verständigten sich jetzt die Fraktionen im Kreis-Finanzausschuss. Sie empfehlen dem Kreistag, der am 25. März tagt, die Kreisumlage auf 35,19 Prozentpunkte festzusetzen, 1,26 weniger als bei Aufstellung des Doppelhaushaltes im Vorjahr vorgesehen. Diese Nicht-Erhebung von 1,26 Prozentpunkten entspricht den 9,4 Millionen Euro, die nun anteilig bei den Kommunen verbleiben.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (CDU) wertete die finanzpolitischen Ergebnisse als Zeichen „der ebenso soliden wie kommunalfreundlichen Haushaltspolitik des Kreises“. Die Entlastung der Kommunen liege damit deutlich über dem von den Bürgermeistern Ende 2019 geforderten Wert. Wesentlich nüchterner fällt hingegen die Kommentierung aus dem Neusser Rathaus aus. Der Kreis komme, so Kämmerer Frank Gensler, den Vorstellungen der Kommunen in der Tat sehr nahe. Da die Stadt Neuss aber schon seit Jahren die Eckdaten zur Kreisumlage „in unseren Haushalt einarbeiten, die wir für sinnvoll halten“, erziele Neuss „keine große Verbesserung“. Gensler spricht von 200.000 Euro, sagt aber auch: „Der Rhein-Kreis hat nach langen Jahren mal wieder das getan, was angemessen ist.“ Entspannt verfolgt auch Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus (CDU) in Kaarst die Entwicklung: „Wir begrüßen, dass der Landrat den Einschätzungen der Bürgermeister folgt und die Kommunen von den Verbesserungen profitieren lässt.“