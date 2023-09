Jugendeinrichtungen im Rhein-Kreis Was Kinder und Jugendliche in den Herbstferien erleben können

In Korschenbroich verwandelt sich das Außengelände an der Sinnflut in Glehn vom 9. bis 13. Oktober in einen Bauspielplatz. Kinder und Jugendliche von sechs bis 14 Jahren bauen gemeinsam Holzhütten und machen bei Kreativ- und Bewegungsangeboten mit. Im selben Zeitraum wartet im „Katho St. Andy“ wartet eine Graffiti-Aktion auf Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren: Sie gestalten zusammen mit dem Graffiti-Künstler Aran „Cole blay“ Hudson den Eingangsbereich.