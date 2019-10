Immobilienmesse Expo Real 2019 : Ein Stück Niederrhein in München – und in aller Welt

Rhein-Kreis Die Standort Niederrhein GmbH trommelt für die Region – nicht nur bei der Internationalen Fachmesse für Immobilien und Investitionen Expo Real in München.

Birmingham, die französischen Alpen, Paris und andere Orte auf dem Globus mehr – der Niederrhein verbindet sie. Weltweit ist Hightech vom Niederrhein gefragt. Oft ist es der Erfindergeist von Unternehmern aus Krefeld und Mönchengladbach, aus den Kreisen Wesel, Kleve und Viersen oder aus dem Rhein-Kreis Neuss, der innovative Produkte und Projekte erst möglich macht. Damit das kein Geheimnis bleibt, arbeitet die Standort Niederrhein GmbH im Auftrag der Kommunen und der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein fürs Standortmarketing und die Standortentwicklung. Netzwerkarbeit und die Vertretung regionaler Interessen im In- und Ausland stehen ganz oben auf der Agenda, so auch bei der Internationalen Immobilienmesse Expo Real in München. Dort zeichnet die Standort Niederrhein GmbH für den gemeinsamen Messeauftritt der Region verantwortlich. „Wir präsentieren uns erneut in Halle B1 am bekannten Stand auf 120 Quadratmetern“, sagt Standort-Niederrhein-Geschäftsführer Bertram Gaiser. Ein thematischer Schwerpunkt in diesem Jahr ist das nachhaltiges Bauen. Sowohl Mönchengladbach und Viersen als auch Kaarst treiben das Thema mit aktuellen Projekten voran. Auch die Logistik in der Stadt, vor allem das Ringen um die effizienteste und gleichzeitig klimaverträglichste Bewältigung der „letzten Meile“ in der Zustellung wird beim Messeauftritt in München eine Rolle spielen.