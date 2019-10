Immobilienmesse Expo Real 2019 : Rommerskirchen: Wohnen und Arbeiten vor den Toren Kölns

Rommerskirchen Messe-Themen der Gemeinde sind unter anderem innovative Wohnprojekte, Flächen für Gewerbe und das Konzept für eine Mobilstation.

Für Maximilian Hoffmeier ist es die München-Premiere. Allerdings nicht aus touristischer Sicht: Der neue Wirtschaftsförderer der Gemeinde Rommerskirchen, seit Juni im Amt, fährt zum ersten Mal im Auftrag der Gemeinde zusammen mit Bürgermeister Martin Mertens und Carsten Friedrich, Leiter des Fachbereichs Planung, Gemeindeentwicklung und Mobilität, zur Immobilienmesse Expo Real in die bayerische Hauptstadt. Auf der Expo wird das Trio das Projekt „Wohnen an der Bergheimer Straße“ präsentieren. Es war bereits im vergangenen Jahr Thema „und wird uns auch noch die nächsten drei bis vier Jahre begleiten“, sagt Mertens.

Darum geht’s: Auf rund acht Hektar im Ortsteil Gill entlang der Bergheimer Straße soll bezahlbarer Wohnraum entstehen. Vorgesehen ist ein dreiteiliges Vermarktungsmodell, wobei die exakte Aufteilung noch nicht feststeht: Zum einen sollen – ganz klassisch – Flächen für Einfamilienhäuser an junge Familien veräußert werden. Zudem will die Rommerskirchen GmbH, eine hundertprozentige Gemeinde-Tochter, selbst Gebäude errichten. Drittens, und hier kommt die Expo Real ins Spiel, werden Investoren gesucht, die ebenfalls am Wohnungsbau interessiert sind. Genauer gesagt, geht es um Kooperationspartner im Bereich Gefördertes Wohnen. „Dass ein solches Interesse vorhanden ist, haben wir im vergangenen Jahr in München gemerkt“, sagt der Bürgermeister. Nun könnten langsam Nägel mit Köpfen gemacht werden.