Immobilienmesse Expo Real 2019 : Grevenbroich wirbt mit Erfolgsgeschichten

Grevenbroich Neue Gewerbeflächen sollen gemeinsam mit den kommunalen Nachbarn und Unternehmen entwickelt werden.

Auf den Gewerbegrundstücken in unmittelbarer Nähe zum Grevenbroicher Bahnhof und gegenüber dem Finanzamt mit einer Gesamtfläche von 9.000 Quadratmetern haben vorrangig Handwerksbetriebe ihre neue Heimat gefunden. Die beiden letzten Flächen wurden an Bestandsunternehmen veräußert, „deren Wunsch nach Wachstum aufgrund ihres Erfolges entsprochen werden konnte“, wie Wirtschaftsförderin Cornelia Leufgen erklärt.

Der Vollzug des baulichen Lückenschlusses werde weiter zur Attraktivierung des Gebietes führen. Die Entwicklungen der Merkatorstraße in Gänze in den letzten acht bis neun Jahren habe zur einer enormen Aufwertung geführt. „Eine Entwicklung, auf die die Stadt Grevenbroich stolz ist“ - und die man sicher auf der Expo Real als gelungenes Beispiel ins Feld führen wird.

Dasselbe gilt für das Areal „Heinrich-Hertz-Straße“: 2,7 Hektar sind dort in den vergangenen Jahren komplett an vorrangig kleine und mittlere Unternehmen vermarktet worden, über 200 Arbeitsplätze sind bereits vor Ort entstanden. In München wird die Stadt vertreten durch Ralf Müller, Leiter der Wirtschaftsförderung Grevenbroich, und seine Kollegin Leufgen. „Eine gute Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen und Anbahnungsgespräche zu führen.“

Ein wichtiges Thema ist und bleibt das Gewerbegebiet Kapellen. Jüngst wurde der Spatenstich für den Neubau der Firma Essertec, Spezialisten für Tageslicht- und Rauchabzugssysteme, vollzogen. Rund 33.000 Quadratmeter waren im vergangenen Jahr an Essertec verkauft worden. Der nachfolgende Abschnitt im Gewerbegebiet steht kurz vor der Erschließung, die zugehörige Ausschreibung befindet sich in der Abstimmung.

Im Anschluss kann mit dem Verkauf gestartet werden. In Kürze könnten also weitere Ansiedlungen auf dem restlichen städtischen Grundstück in der Größe von 12.000 Quadratmeter folgen. Der Wirtschaftsförderung Grevenbroich liegen nach eigenen Angaben bereits viele Nachfragen vor. „Der Standortvorteil in unmittelbarer Nähe zur Autobahn 46 mit schneller Anbindung nach Düsseldorf, Neuss und Mönchengladbach sowie gute Rahmenbedingungen mit einer ansprechenden Nachbarschaft reizt nicht nur Bestandsunternehmen, sondern auch viele Betriebe aus der Umgebung“, sagt die Wirtschaftsförderin.