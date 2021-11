Evangelische Kirche im Rhein-Kreis : Große Sorge über Kirchenaustritte

Rhein-Kreis Die Synode des evangelischen Kirchenkreises Gladbach-Neuss tagte wegen steigender Inzidenz-Zahlen digital. Bei der Tagung ging es auch um Personalfragen.

Das geplante Schwerpunktthema „Kirche im Wandel“ fiel der digitalen Form der Veranstaltung zum Opfer. Es soll Anfang 2022 nachgeholt werden. Die Tagung begann mit einem Gottesdienst in der Neusser Reformationskirche, der gestreamt wurde. An der Herbstversammlung nahmen 152 Mitglieder teil, davon 132 Wahlberechtigte. Auch im Digitalformat fällte die Synode wichtige Entscheidungen, über die Superintendent Dietrich Denker informierte. Der Haushalt 2022 bleibt mit 4,19 Millionen Euro nahezu unverändert. Aus der Rücklage wurden Mittel für zwei Flüchtlingsprojekte freigegeben: 12.000 Euro erhält Vivre L‘Espoir in Marokko für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, 1000 Euro gehen an das Mönchengladbacher Projekt „Sicherer Hafen“, das Organisationen in griechischen Flüchtlingslagern unterstützt.

Ebenfalls beschlossen wurden die Kollekten des nächsten Jahres. Die Hilfe „Brot für die Welt“ geht unter dem Stichwort „Gute Ernte trotz Klimawandel“ an die deutsche Bauernschaft. Eine weitere Kollekte ist für das Diasporawerk der evangelischen Kirche in Deutschland bestimmt: In mehr als 40 Ländern weltweit fördert das Gustav-Adolf-Werk rund 150 Projekte im Jahr. Bei den Personalfragen spielte eine Rolle, dass in den nächsten zehn Jahren 30 Prozent der Pfarrerinnen und Pfarrer in Ruhestand gehen. So müssen sich Jüchen und Otzenrath schon in naher Zukunft eine Pfarrstelle teilen. Denker bezeichnete das als „Lebensgemeinschaft“. „Aber bei uns behalten die einzelnen Gemeinden die Entscheidungshoheit.“