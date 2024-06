Europawahl im Rhein-Kreis Neuss Die Auszählung ist beendet – CDU vorn, Grüne stürzen ab

Bis 14 Uhr hatten in den Wahllokalen im Rhein-Kreis Neuss 58.025 Menschen ihre Stimme für die Wahl des Europaparlamentes abgegeben. Das sind 35,9 Prozent der Wahlberechtigten. Würde man die Briefwahl hinzuziehen, läge die Wahlbeteiligung bei 53,21 Prozent. Die Angaben zur Briefwahl beziehen sich allerdings auf die Zahlen der angeforderten und verschickten Briefwahlunterlagen. Abweichungen sind also möglich, weil die Briefwahlunterlagen erst ab 18 Uhr ausgezählt werden und erst dann feststeht, wie viele Briefwahlunterlagen tatsächlich genutzt wurden. 2019 lag die Wahlbeteiligung am Ende des Wahltages bei 63,1 Prozent. In diesem Jahr wurde im Vorfeld bundesweit mit einer Wahlbeteiligung in etwa auf dem Niveau von 2019 gerechnet.