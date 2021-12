Corona im Rhein-Kreis : Erster Omikron-Fall im Rhein-Kreis

Rhein-Kreis Bei einer 77 Jahre alten Frau aus Kaarst wurde die Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Das teilte der Rhein-Kreis am Sonntag mit.

Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 2892 Personen (Vortag: 2904) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Davon sind 1175 Infizierte (Vortag: 1193) vollständig geimpft. Aufgrund ihrer Erkrankung mit dem Coronavirus befinden sich aktuell 18 Personen (Vortag: 16) in einem Krankenhaus, von denen 5 (Vortag: 5) vollständig geimpft sind. Unverändert 391 Menschen sind an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus verstorben. Kreisweit 24.758 Personen (Vortag: 24.616) sind wieder von der Infektion genesen. Das teilte der Rhein-Kreis mit.

Bei einer 77-jährigen Frau aus Kaarst wurde die Omikron-Variante des Coronavirus nachgewiesen. Unter den im Kreisgebiet aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen ist in 902 Fällen (Vortag: 963) die Delta-Variante und in einem Fall die Omikron-Variante nachgewiesen. Dabei gibt es aktuell keinen Hot-Spot. Der Rhein-Kreis Neuss untersucht seit Ende Januar alle in den Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams entnommenen positiven Corona-Tests auf ihre Sequenzierung.



Seit Pandemie-Beginn wurden im Rhein-Kreis Neuss 28.041 (Vortag: 27.911) Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Von den aktuell 2892 Infizierten gehören 790 (Vortag: 786) der Gruppe der unter 20-Jährigen an. Zurzeit sind 2487 Personen (Vortag: 2399) als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.