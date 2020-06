Erkrankte im Rhein-Kreis Neuss : Nachweislich 47 Personen mit dem Coronavirus infiziert

Rhein-Kreis Neuss Im Rhein-Kreis Neuss ist bei 47 aktuell erkrankten Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Kreisweit 709 Personen sind wieder von der Infektion genesen.

Das teilt der Rhein-Kreis mit. Von den aktuell mit dem Virus infizierten Personen wohnen 17 in Grevenbroich, je 11 in Neuss und in Meerbusch, 4 in Jüchen, 2 in Kaarst und je 1 in Dormagen und Korschenbroich. Unverändert 20 Menschen sind im Zusammenhang mit der Erkrankung verstorben. Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss somit 776 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt.