Versorgung im Rhein-Kreis : Immer weniger Niederschläge

Rhein-Kreis Das Klima hält der Erftverband stets im Blick. Die Entwicklung der Temperaturen und der Niederschlagsmengen hat Auswirkungen auf die eigene Tätigkeit. Weniger Niederschlag bedeutet weniger Zufluss fürs Grundwasser.

„Die Temperatur kennt nur eine Richtung, und die geht nach oben“, meinte Vorstand Bernd Bucher bei der Vorstellung des Jahresberichts 2019 in der Verbandszentrale in Bergheim. Zugleich gibt es eine Zunahme von trockenen Frühjahren, wodurch das Grundwasser weniger Zufluss erhält. Dennoch besteht noch kein Grund zur Besorgnis, dass die Wasserversorgung beeinträchtigt werden könnte, auch wenn die Grundwasserneubildung unterdurchschnittlich sei. Allerdings sei der Erftverband noch längst nicht beim historischen Tiefstand der 70er Jahre angelangt, versicherte Bucher. Ein Grund dafür ist auch der geringere Verbrauch. Nachdem in den 80er Jahren 180 Liter Wasser pro Tag und Person verbraucht wurden, sind es aktuell knapp 140 Liter.