Erdbeeren im Rhein-Kreis Erdbeeren im Rhein-Kreis Neuss regional genießen

Das Obstgut Flassrath in Jüchen Hoppers ist über zahlreiche Verkaufsstellen und Wochenmärkte erreichbar, wo frische Edbeeren angeboten werden. Am Gut Flassrath wird an der L116, Lindenstraße, in 41363 Jüchen verkauft. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und wieder von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, sowie am Samstag 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr.